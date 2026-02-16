Japan und Kanada haben der Ukraine einen Zuschuss in Höhe von 690 Millionen Dollar gewährt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Ukraine hat von Japan und Kanada im Rahmen des ERA-Mechanismus der G7-Länder über das Weltbankprogramm PEACE in Ukraine einen Zuschuss in Höhe von 690 Millionen US-Dollar erhalten.

Dies wurde vom Finanzministerium bekannt gegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass dies die erste Tranche aus Japan und die letzte Tranche aus Kanada ist, die im Rahmen des ERA-Mechanismus der G7-Länder mit einem Gesamtvolumen von 50 Milliarden US-Dollar finanziert wurden.

Wie das Ministerium mitteilte, werden die Mittel zur Finanzierung vorrangiger Staatsausgaben verwendet, insbesondere für Rentenzahlungen und Sozialprogramme für die Bevölkerung, einschließlich Wohn- und Kommunalzuschüssen.

Das Finanzministerium präzisierte, dass die Zuschussfinanzierung aus Beiträgen internationaler Partner bereitgestellt wird:

544 Millionen US-Dollar – Beitrag der japanischen Regierung;

146 Millionen US-Dollar – Beitrag Kanadas;

0,8 Millionen US-Dollar – Mittel aus dem Multi-Donor Trust Fund des Projekts PEACE in Ukraine.