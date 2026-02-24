Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, erklärte, dass Russland fälschlicherweise darauf setze, dass im Falle möglicher politischer Veränderungen ein pro-russischer Führer in der Ukraine an die Macht komme. Seinen Worten zufolge seien solche Erwartungen unbegründet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Veröffentlichung des deutschen Senders ARD.

Moskau rechnet mit einem Machtwechsel in der Ukraine

Die russische Seite geht nach Ansicht des Staatsoberhauptes weiterhin davon aus, dass sich die Lage in der Ukraine so verändern könnte, dass ein moskaufreundlicher Politiker an die Spitze des Landes gelangt.

Selenskyj merkte an, dass solche Annahmen vereinfacht seien und die tatsächlichen Stimmungen innerhalb der ukrainischen Gesellschaft und des Staates nicht berücksichtigten.

Seiner Meinung nach beruht diese Logik auf einem falschen Verständnis der Funktionsweise der ukrainischen Politik und der Werte, die das Land heute vertritt.

Selenskyj über mögliche Wahlen

Der Präsident betonte, dass selbst verschiedene interne Herausforderungen keine Kehrtwende des Staates bedeuten würden. Er deutete auch an, dass das von Russland erwartete Szenario unwahrscheinlich sei.

„Meiner Meinung nach geben sie ihr Ziel nicht auf (mich zu entfernen – Anm. d. Red.). Soweit wir das verstehen. Aber woher kommt diese Gewissheit, dass nach mir eine pro-russische Person kommen wird? Man kann darüber unterschiedlich denken, es kann verschiedene Herausforderungen innerhalb des Staates geben, aber wer sagt, dass (der Präsident – Anm. d. Red.) jemand sein wird, der Putin in den Hintern kriecht? Das ist kaum anzunehmen“, erklärte Wolodymyr Selenskyj.