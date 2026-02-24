Der Kampfteil von „Schahed“ ist auf einen Friedhof in der Region Kirowohrad gefallen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Sprengstoffexperten der Polizei von Kirowohrad haben den Kampfteil des russischen Drohnenangriffs, der auf das Friedhofsgelände gefallen war, unschädlich gemacht.

Quelle: Nationale Polizei

Details: Die Strafverfolgungsbehörden berichten, dass nach einem weiteren Luftangriff der Russischen Föderation auf die Ukraine auf einem Friedhof in einer der Ortschaften der Region Kirowohrad die Anwohner Fragmente eines explosiven Gegenstandes entdeckt haben. Spezialisten der Sprengstoffabteilung der Polizei kamen zum Ort des Geschehens und untersuchten ihn.

Der nicht detonierte Kampfteil des feindlichen Drohnenflugzeugs wurde von den Sprengstoffexperten zu einer Sprengstelle transportiert. Der gefährliche Gegenstand wurde durch eine kontrollierte Sprengung in einer für die Ortschaften sicheren Entfernung zerstört.

Wörtlich: „Die Strafverfolgungsbehörden fordern die Bürger auf, wachsam und vorsichtig zu sein. Wenn Sie verdächtige Gegenstände entdecken, gehen Sie wie folgt vor:

Nähern Sie sich dem Fund nicht und berühren Sie ihn nicht.

Begeben Sie sich in einen sicheren Abstand.

Melden Sie den verdächtigen Gegenstand unverzüglich unter den Nummern 102 oder 101.“