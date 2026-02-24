Die Ukraine hat Ungarn eine Lösung in Bezug auf Druzhba vorgeschlagen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Kiew hat Budapest außerdem dazu aufgefordert, das Thema Energie nicht in innenpolitischen Debatten zu verwenden.

Die Ukraine hat mehrere Lösungen zur Beilegung des Ölstreits mit Ungarn vorgeschlagen. Dies erklärte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha, wie Politico am Dienstag, 24. Februar, berichtete.

„Wir sind bereit, konstruktiv zu handeln, und haben bereits mehrere realistische Lösungen vorgeschlagen“, erklärte der Außenminister.

Gleichzeitig betonte Sybiha, dass die Ukraine einen konstruktiven Ansatz seitens Budapest erwarte. Der Minister äußerte Zweifel an den Motiven der ungarischen Regierung und vermutete, dass das Thema der Beziehungen zur Ukraine im innenpolitischen Kampf vor den Wahlen instrumentalisiert werde.

„Wir fordern, dass Budapest aufhört, die Ukraine in die Innenpolitik Ungarns hineinzuziehen“, erklärte der Minister.

Sybiha merkte auch an, dass Kiew wiederholt ein direktes Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem ungarischen Ministerpräsidenten Wiktor Orbán vorgeschlagen habe, um die Beziehungen zu normalisieren, jedoch keine Antwort erhalten habe.

„Stattdessen wurde der Weg öffentlicher Ultimaten und Erpressung gewählt“, fügte der Minister hinzu. Wir erinnern daran, dass Ungarn die Gewährung eines EU-Kredits in Höhe von 90 Milliarden Euro an die Ukraine blockiert hat. Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó erklärte, dass sein Land den Kredit so lange blockieren werde, bis die Ukraine den Transit von russischem Öl durch die Druschba-Pipeline wieder aufnehme. Selenskyj wandte sich emotional an die Länder, die Öl aus Russland kaufen.