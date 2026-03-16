Angriff auf Saporischschja: eine Tote, drei Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Rettungskräfte haben eine Frau mit Behinderung und ein 15-jähriges Mädchen aus den Trümmern geborgen. Sie werden medizinisch versorgt.

Bei dem Beschuss von Saporischschja kam eine Frau ums Leben. Drei weitere Personen wurden verletzt. Sie befinden sich unter ärztlicher Beobachtung. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Oblast Saporischschja, Iwan Fedorow, mit.

Es wird berichtet, dass Rettungskräfte die Frau und das Mädchen, die unter den Trümmern begraben waren, geborgen haben. Sie werden medizinisch versorgt.

Nach aktualisierten Informationen befanden sich ein 15-jähriges Mädchen und eine Frau mit Behinderung unter den Trümmern.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum 16. März griffen russische Truppen Saporischschja an. Dabei wurden drei Zivilisten verletzt.