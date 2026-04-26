Die Wetterdienst warnen vor starkem Wind und Nachtfrost

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 27. April wird die Ukraine von Windböen mit Geschwindigkeiten von 15–20 m/s und Frost bis zu -5 °C heimgesucht. Es wurden die Gefahrenstufen Gelb und Orange ausgerufen.

Am Montag, dem 27. April, werden in der Ukraine Windböen von 15–20 m/s sowie Nachtfrost erwartet.

Quelle: : Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum

Details: : Das Ukrainische Hydrometeorologische Zentrum hat eine Warnung vor gefährlichen und extremen Wetterereignissen veröffentlicht.

Wörtlich: : „Am 27. April werden in der Ukraine, mit Ausnahme der westlichen Regionen, Windböen von 15–20 m/s erwartet. Gefahrenstufe I, gelb.

In der Nacht vom 27. auf den 28. April Bodenfrost von 0–3 °C. Gefahrenstufe II, orange.

Im Süden am 27. April und im Südosten des Landes Bodenfrost von 0 bis 5 °C. Gefahrenstufe I, gelb.“

Vorgeschichte: Zuvor hatte der Staatliche Rettungsdienst (DSNS) mitgeteilt, dass am 26. April in der Ukraine zwei Menschen durch das Unwetter ums Leben gekommen seien, zwei weitere seien verletzt worden. Insgesamt sind Rettungskräfte in 13 Regionen im Einsatz, um die Folgen zu beseitigen. Insbesondere wurde über Todesfälle in Tscherkassy und im Transkarpatien berichtet.

Später wurde bekannt, dass in Saporischschja ein Mann ums Leben kam, auf dessen Auto ein Baum gestürzt war. In Charkiw erlitt eine 86-jährige Frau Verletzungen, als Schieferplatten vom Dach eines Hauses auf sie fielen.