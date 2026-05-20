Russland griff mit „Iskander-M“-Raketen und 154 Drohnen an: Die Luftabwehr hat über 130 Drohnen abgeschossen, es gab Treffer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die ukrainische Luftabwehr hat 131 feindliche Drohnen und Raketen zerstört, wie die Luftstreitkräfte mitteilen. Es ist bekannt, dass Treffer erzielt wurden und Trümmerteile gefallen sind.

In der Nacht zum 20. Mai griffen die russischen Invasoren mit einer ballistischen „Iskander-M“-Rakete, 154 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed, darunter auch Düsen-Drohnen, „Gerbera“, „Italmas“ sowie Täuschdrohnen vom Typ „Parodia“ an.

Quelle: : Luftstreitkräfte

Details: : Nach vorläufigen Angaben wurden bis 8.00 Uhr 131 feindliche Drohnen vom Typ Schahed, „Gerbera“, „Italmas“ sowie Drohnen anderer Typen im Norden, Süden und Osten des Landes von der Luftabwehr abgeschossen und neutralisiert.

Es wurden Treffer durch eine ballistische Rakete und 23 Angriffs-UAVs an 20 Orten sowie der Absturz abgeschossener Drohnen (Trümmer) an 6 Orten registriert.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und der Drohnensysteme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Streitkräfte abgewehrt.

Die Luftstreitkräfte warnten zudem vor neuen Gruppen feindlicher Drohnen im Luftraum.