Der Generalstab hat die Verluste der Russischen Föderation zum Stand vom 20. Mai ermittelt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In den vergangenen 24 Stunden haben die Streitkräfte der Ukraine 920 Angreifer ausgeschaltet. Es wurden drei Panzer, zwei gepanzerte Fahrzeuge, 60 Artilleriesysteme, drei Raketenwerfer, zwei Luftabwehrsysteme, sechs Raketenwerfer und 1.873 Drohnen zerstört.

Vom 24. Februar 2022 bis zum 20. Mai 2026 beliefen sich die Gesamtverluste an Personal der russischen Streitkräfte auf dem Territorium der Ukraine auf schätzungsweise 1.352.070 Personen (+920 innerhalb eines Tages). Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mit.

Darüber hinaus wurden seit Kriegsbeginn zerstört:

11.943 (+3) Panzer,

24.586 (+2) gepanzerte Fahrzeuge,

42.400 (+60) Artilleriesysteme,

1.795 (+3) Raketenwerfer,

1.388 (+2) Luftabwehrsysteme,

436 (+0) Flugzeuge,

353 (+0) Hubschrauber,

1.432 (+6) bodengestützte Robotersysteme,

301.072 (+1.873) unbemannte Fluggeräte auf operativ-taktischer Ebene,

4.632 (+0) Marschflugkörper,

33 (+0) Schiffe/Boote,

2 (+0) U-Boote,

97.868 (+268) Fahrzeuge und Tankwagen,

4.206 (+4) Spezialfahrzeuge

Zur Erinnerung: Die ukrainischen Streitkräfte haben einen Weg gefunden, die Haupttaktik der russischen Armee der letzten zwei Jahre zu neutralisieren. Syrskyj nannte die Hauptrichtungen der russischen Angriffe