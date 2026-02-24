Die Strafverfolgungsbehörden führen Durchsuchungen in der Gesellschaft „Kyjiwavtodor“ durch

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Strafverfolgungsbehörden führen im Rahmen eines Strafverfahrens Ermittlungen in den Räumlichkeiten des kommunalen Unternehmens „Kyjiwavtodor“ durch. Die letzten Durchsuchungen fanden letzte Woche statt.

Dies teilt die Stadtverwaltung von Kiew mit.

„Heute, am 24. Februar, führen die Strafverfolgungsbehörden in den Räumlichkeiten des kommunalen Unternehmens „Kyjiwavtodor“ Ermittlungsmaßnahmen durch“, heißt es in der Mitteilung.

Die Durchsuchungen werden auf der Grundlage einer Entscheidung des Untersuchungsrichters des Holosiivskyj-Bezirksgerichts der Stadt Kiew im Rahmen eines Strafverfahrens durchgeführt. Ähnliche Ermittlungsmaßnahmen wurden auch letzte Woche durchgeführt.

Insbesondere betreffen die Ermittlungen die Beschaffung von Materialien für die winterliche Instandhaltung der Straßen in den Jahren 2024–2025. Derzeit läuft eine vorgerichtliche Untersuchung, um mögliche Verstöße festzustellen.

„Die Kommunalgesellschaft betont, dass die Beschaffungen in Übereinstimmung mit den Verfahren für öffentliche Beschaffungen durchgeführt wurden. Die Mitarbeiter der Kommunalgesellschaft stellen alle angeforderten Dokumente zur Verfügung und unterstützen die Strafverfolgungsbehörden“, heißt es in der Mitteilung.

„Gleichzeitig erschweren die Durchsuchungen die operative Arbeit der Straßenbetriebsämter, insbesondere in der Vorbereitungsphase für die aktive Beseitigung von Schlaglöchern nach einem schwierigen Winter“, bemerkt die KMA.

Trotz der zusätzlichen Belastung und des ständigen Drucks durch die Strafverfolgungsbehörden setzen die Straßenarbeiter ihre Arbeit für einen sicheren Verkehr in der Stadt fort, so die Stadtverwaltung.