Schüsse in Tscherkassy: Der Leiter der regionalen Polizei hat vorübergehend sein Amt niedergelegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ein außergewöhnlicher Vorfall ereignete sich im Bezirk Tscherkassy, wo ein gesuchter ehemaliger Soldat gezielte Schüsse auf Polizeibeamte abgab.

Der Leiter der Hauptverwaltung der Nationalpolizei in der Region Tscherkassy, Oberst Oleg Gudima, hat seine Amtsgeschäfte vorübergehend niedergelegt. Dies geht aus einer offiziellen Erklärung Gudimas hervor.

„Aufgrund der tragischen Ereignisse im Bezirk Tscherkassy habe ich beschlossen, meine dienstlichen Pflichten für die Dauer der Ermittlungen vorübergehend auszusetzen. Dies ist meine wohlüberlegte Entscheidung, die ausschließlich durch die Notwendigkeit diktiert ist, die Objektivität und das Vertrauen in die Ergebnisse der Ermittlungen zu gewährleisten“, erklärte er.

Gudima sprach auch den Familien der getöteten Polizeibeamten sein tiefes Beileid aus und betonte, wie wichtig es sei, alle Umstände der Tragödie unvoreingenommen aufzuklären.

Am Dienstag, dem 3. Februar, ereignete sich im Bezirk Tscherkassy ein außergewöhnlicher Vorfall. Polizeibeamte versuchten, einen 59-jährigen Einwohner von Korsunschina festzunehmen, der wegen versuchten Mordes gesucht wurde, doch dieser eröffnete gezielt das Feuer auf die Polizeibeamten.

Nach Angaben des Leiters der Nationalpolizei, Ivan Vyhovsky, wurden bei dem Angriff vier Polizisten getötet und ein weiterer verletzt.

Der Angreifer, ein ehemaliger Soldat, wurde vor Ort von Spezialeinheiten getötet.

Zur Erinnerung: Am 14. Januar hatte ein Unbekannter in der Ortschaft Rudno bei Lemberg einen Kleinbus mit Soldaten des regionalen Territorialzentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung beschossen, die Informationsveranstaltungen durchführten.