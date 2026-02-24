Trump strebt eine „große Zeremonie“ zur Unterzeichnung des Friedensabkommens an, jedoch hat Selenskyj eine Bedingung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

US-Präsident Donald Trump möchte das Abkommen über Sicherheitsgarantien und die Beendigung des Krieges in der Ukraine im Rahmen einer groß angelegten Zeremonie unterzeichnen, jedoch verlangt die Ukraine eine vorherige Zustimmung durch den Kongress.

Dies erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj laut RBK Ukrajina unter Berufung auf CNN.

„Sicherheitsgarantien, insbesondere die Frage, wie die Verbündeten der Ukraine reagieren werden, wenn Russland in Zukunft erneut in die Ukraine einmarschiert, bleiben ein Stolperstein“, sagte Selenskyj.

Seinen Worten zufolge sagen die Verbündeten immer wieder, dass Russland einfach keinen weiteren Krieg beginnen werde, aber das sei keine Antwort.

„Diese Sicherheitsgarantien haben positive Aspekte, das ist wahr. Aber ich möchte eine sehr konkrete Antwort erhalten: Was sind unsere Partner bereit zu tun, wenn Russland erneut einmarschiert? Das ist es, was die Ukrainer hören möchten“, fügte er hinzu.

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten gibt es auch Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Reihenfolge der Schritte zum Frieden. So möchte Trump, dass Selenskyj gleichzeitig ein Friedensabkommen mit Russland und ein Abkommen über Sicherheitsgarantien unterzeichnet, idealerweise im Rahmen einer großen Zeremonie, die das Ende des Krieges markiert.

Selenskyj besteht jedoch darauf, dass die Sicherheitsgarantien zunächst vom US-Kongress vereinbart und ratifiziert werden müssen.

Seiner Meinung nach würde dies dem ukrainischen Volk die Gewissheit geben, dass es sich auch in Zukunft auf seine Verbündeten verlassen kann.

Vorbereitung von Sicherheitsgarantien für die Ukraine