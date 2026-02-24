Innerhalb von vier Jahren hat Russland 5796 Mal das Energiesystem der Ukraine angegriffen – Schmyhal

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In vier Jahren umfassender Kriegshandlungen hat Russland 5796 Mal das Energiesystem der Ukraine angegriffen.

Dies teilte der erste stellvertretende Ministerpräsident und Energieminister Denys Schmyhal mit.

„Der Feind hat 5796 Angriffe auf unser Energiesystem durchgeführt. Und nach jedem Beschuss haben die Energieversorger ihre Arbeit aufgenommen, um alles so schnell wie möglich zu reparieren und den ukrainischen Familien Licht und Wärme zurückzugeben. Trotz der Kälte und der Beschüsse“, schrieb er in Telegram.

„Leider sind 247 Energieversorger bei der Ausübung ihrer beruflichen Pflichten ums Leben gekommen. Sie haben für das Licht gekämpft“, erklärte Schmyhal.

Er merkte an, dass Russland, um die Ukrainer zu brechen, seinen Terror gegen die friedliche Bevölkerung begonnen habe. Die Energieversorgung sei seit Beginn der Invasion eines der Ziele gewesen.

Nach den Worten des Ministers „wollte der Feind uns in Dunkelheit und Kälte versetzen, hat aber die Professionalität der ukrainischen Energieversorger unterschätzt“.