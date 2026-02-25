In Riwne haben Unbekannte anlässlich des Jahrestags der Invasion der Russischen Föderation Feuerwerkskörper gezündet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Eine Anwohnerin meldete den Vorfall der Polizei. Die Strafverfolgungsbehörden begannen umgehend mit der Suche nach den Tätern.

In Riwne suchen die Strafverfolgungsbehörden nach Personen, die am Abend des 24. Februar zum Jahrestag der russischen Invasion Feuerwerkskörper gezündet haben. Dies teilte die Nationale Polizei der Region Riwne am Dienstag, dem 24. Februar, auf ihrer offiziellen Website mit.

Wie berichtet, wandte sich eine Anwohnerin gegen 20:00 Uhr an die Polizei und meldete den Vorfall.

„Beamte der Streifenpolizei und der Polizeibehörde des Bezirks Riwne begannen sofort mit der Suche nach den Tätern“, heißt es in der Mitteilung.

Die Strafverfolgungsbehörden betonten, dass unter den Bedingungen des Kriegsrechts auf dem Gebiet der Ukraine die Verwendung von Pyrotechnik, einschließlich Salutschüsse und Feuerwerkskörpern, strengstens verboten ist.

Die Einwohner werden aufgefordert, die geltenden Beschränkungen strikt einzuhalten und unter der Nummer 102 zu melden, wenn sie etwas über Personen wissen, die möglicherweise an dem Abschuss der Salutschüsse beteiligt waren.

Wir erinnern daran, dass die Strafverfolgungsbehörden auch Personen identifizieren, die in der Stadt Bila Zerkwa Feuerwerkskörper gezündet haben. Dies wurde kürzlich von der Nationalpolizei der Region Kiew mitgeteilt.