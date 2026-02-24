Russland hat die Region Dnipropetrowsk mit Luftangriffen angegriffen: zwei Personen sind ums Leben gekommen, fünf wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Im Bezirk Synelnykivskyj wurden durch einen Luftangriff der Russischen Föderation zwei Personen getötet, fünf weitere wurden verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Russische Invasoren haben den Bezirk Synelnykivskyj der Gemeinde Pokrowsk in der Region Dnipropetrowsk mit Luftangriffen angegriffen, wobei zwei Menschen ums Leben kamen.

Quelle: Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk, Alexander Ganza

Zitat: „Zwei Einheimische sind ums Leben gekommen, fünf wurden verletzt. Es handelt sich um Männer im Alter von 71, 69, 59 und 47 Jahren sowie eine 21-jährige Frau. Alle Verletzten wurden ins Krankenhaus eingeliefert.“

Details: Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung schätzen die Ärzte den Zustand der Verletzten als mittelschwer ein.

Zuvor hatte der Feind im Laufe des Tages zwei Gebiete der Region mit Luftbomben und einer Drohne angegriffen, wobei eine Person verletzt wurde.