Ein russisches Aufklärungsschiff mit erheblichen Schäden wurde in Sewastopol gesichtet (Foto)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im vorübergehend besetzten Sewastopol wurde das russische Aufklärungsschiff „Iwan Khurs“ mit erheblichen Beschädigungen nach Beschuss gesichtet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Telegram „Krimsky Veter“.

„Aufklärer haben ein Foto des mittleren Aufklärungsschiffs „Iwan Khurs“ des Projekts 18280 in Sewastopol am Kai in der Bucht Holland gemacht“, heißt es in der Meldung.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch den Beschuss des Schiffes ein Teil des Kapitänssitzes und der Schornstein zerstört wurden und der Mast, auf dem sich die Antennen befanden, mit Baugerüsten „verkleidet“ wurde. Außerdem fehlt die Ausrüstung am Heck, und das Tankdeck ist mit einem Tarnnetz abgedeckt.

Was ist über das Schiff bekannt?

Die „Iwan Khurs“ ist ein russisches mittleres Aufklärungsschiff, das für den Einsatz in Meeres- und Ozeanregionen konzipiert ist. Es ist das erste Serien-Schiff des Projekts 18280 und eines von zwei Schiffen, die nach diesem Projekt gebaut wurden.

Es wurde im Juni 2018 in die Schwarzmeerflotte der Russischen Föderation aufgenommen. Das Schiff wurde nach Vizeadmiral Ivan Khurs benannt, der von 1979 bis 1987 die Aufklärung des Hauptstabs der Marine der UdSSR leitete. Das Schiff ist in der Lage, Funkaufklärung zu betreiben und elektronische Kampfführung durchzuführen.

Angriff auf die „Iwan Khurs“