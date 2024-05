Die Hauptdirektion des Geheimdienstes hat ein Video von einem Angriff auf ein russisches Schnellboot auf der Krim veröffentlicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Schnellboot der russischen Eindringlinge wurde in der Uzkaya-Bucht in der Nähe der Siedlung Tschornomorskoye angegriffen.

Das ukrainische Militär hat ein Schnellboot russischer Eindringlinge auf der vorübergehend besetzten Krim zerstört. Dies teilte die Hauptdirektion für Nachrichtendienste (Main Directorate of Intelligence) des Verteidigungsministeriums der Ukraine am Montag, den 6. Mai mit.

„Als Ergebnis der Operation der Einheit der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums der Ukraine Gruppe 13 Aufprall Marine Drohne Magura V5 zerstört Schnellboot russischen Eindringlinge“, liest die Nachricht, begleitet von Video von der Szene.

Es wird angegeben, dass der erfolgreiche Einsatz in der Bucht Uzkaya (in der Nähe des Dorfes Chernomorskoye, Anm. d. Red.) durchgeführt wurde.

„Da die Angst vor ukrainischen Angriffen die Angreifer dazu zwingt, große Schiffe der Schwarzmeerflotte vor der Halbinsel zu verstecken, wird die Arbeit an Hochgeschwindigkeitsmanövern von Militärschiffen der Russen, die sich illegal in den ukrainischen Hoheitsgewässern der Krim befinden, fortgesetzt“, heißt es in der Mitteilung.

Auch in der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes wurde daran erinnert, dass mit Hilfe von Angriffsmarinedrohnen Magura V5 bereits die russischen Schiffe Caesar Kunikov, Ivanovets, Sergei Kotov, Akula und Serna zerstört sowie Ivan Khurs beschädigt wurden.

Am Montag berichteten die Medien über einen Drohnenangriff auf ein russisches Schnellboot auf der Krim in der Uzkaya-Bucht.

Und am 21. April bestätigte die ukrainische Marine der Streitkräfte die Niederlage des russischen Schiffes Kommuna in Sewastopol.