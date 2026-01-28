Die Explosionen im besetzten Sewastopol ereigneten sich vor dem Luftangriffsalarm - soziale Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Explosionen in Sewastopol: Die Öffentlichkeit berichtet, dass sie vor der Bekanntgabe des Luftangriffsalarms stattfanden.

Die öffentliche Gruppe Krymsky Vetr berichtet von Explosionen im besetzten Sewastopol, die vor der Bekanntgabe des Luftangriffsalarms zu hören waren.

Quelle: „Crimean Wind“, der sogenannte Gouverneur von Sewastopol Michail Raswoshajew, das russische Verteidigungsministerium

Einzelheiten: Laut „Krymskiy Vetr“ wurden die Explosionen in Sewastopol um 07.55 Uhr gehört, während die Besatzungsbehörden den Luftangriff um 7.57 Uhr ankündigten.

Krymskij Viter, wörtlich: „Nach unseren Beobachtungen ist dies der Fall, wenn die russischen Luftabwehranlagen getroffen werden.“

Einzelheiten: Razvozhayev sagte, dass nach seinen vorläufigen Informationen „2 Luftziele über dem Meer abgeschossen wurden“.

Gleichzeitig meldete das russische Verteidigungsministerium 75 angeblich abgefangene „ukrainische Drohnen“, darunter 23, die angeblich über der besetzten Krim und 6 über dem Schwarzen Meer neutralisiert wurden.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden in der Nacht die meisten Drohnen von der russischen Luftabwehr abgefangen – 24.