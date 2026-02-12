Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Region Luhansk haben Militärspäher die Leichen von zwei Bürgern der Bundesrepublik Nigeria entdeckt, die auf der Seite der Besatzungsarmee der Russischen Föderation gekämpft hatten.

Quelle: Hauptverwaltung für Aufklärung des Verteidigungsministeriums

Details: Es handelt sich um Hamzat Kazeen Kolawole (geb. am 03.04.1983) und Mbah Stephen Udoka (geb. am 07.01.1988).

Beide dienten im 423. Garde-Motorschützenregiment (Militäreinheit 91701) der 4. Garde-Panzerdivision Kantemirovskaya der Streitkräfte der Russischen Föderation.

Udoka hatte praktisch keine Ausbildung absolviert – bereits nach fünf Tagen, am 3. Oktober, wurde er in die Einheit aufgenommen und noch am selben Tag in die vorübergehend besetzten Gebiete der Ukraine entsandt.