Das U-Boot B-237 Rostow-am-Don (Kilo-Klasse nach der Klassifizierung der Anti-Terror-Operation) ist eines der vier U-Boote der Kilo-Klasse, die Kalibr-Raketen einsetzen können.

Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben auf der vorübergehend besetzten Krim ein U-Boot und ein feindliches S-400-Flugabwehrraketensystem getroffen. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Samstag, den 3. August mit.

„Nach bestätigten Informationen haben gestern Einheiten der Raketentruppen in Zusammenarbeit mit Einheiten der Seestreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine 4 Abschussvorrichtungen des Triumf SAM-Systems erheblich beschädigt. Außerdem wurde ein U-Boot der russischen Schwarzmeerflotte Rostow-am-Don im Hafen von Sewastopol erfolgreich getroffen. Infolge des Treffers sank das Boot an Ort und Stelle“, heißt es in dem Bericht.

Der Generalstab berichtet, dass das U-Boot B-237 „Rostov-on-Don“ (Kilo-Klasse nach der Klassifizierung der NAnti-Terror-Operation) eines von vier U-Booten der Kilo-Klasse ist, die Kalibr-Raketen einsetzen können.

Die „Rostov-on-Don“ wurde am 26. Dezember 2014 in Dienst gestellt. am 13. September 2023 wurde das Schiff durch einen ukrainischen Raketenangriff erheblich beschädigt. Anschließend wurde es repariert und es fanden Tests in der Wasserfläche des Hafens von Sewastopol statt. Die Kosten für das U-Boot werden auf 300 Millionen Dollar geschätzt. Die Zerstörung der Rostow-am-Don beweist einmal mehr, dass es in den ukrainischen Hoheitsgewässern des Schwarzen Meeres keinen sicheren Ort für die russische Marine gibt“, heißt es in der Erklärung.