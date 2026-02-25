Selenskyj reagierte auf die nukleare Rhetorik des Kremls

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Äußerungen Russlands zur „Übergabe von Atomwaffen an die Ukraine“ sind als politischer Druck und Vorbereitung auf die nächsten trilateralen Treffen zum Friedensabkommen zu verstehen.

Wie RBK Ukrajina berichtet, erklärte dies der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj während einer Pressekonferenz mit dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre.

„Wenn Russland auf dem Schlachtfeld nicht siegen kann, beginnt es in der Regel, auf dem Territorium der Ukraine nach Atomwaffen zu suchen. Leider gibt es in der Ukraine keine Atomwaffen. Sie kennen alle Umstände, unter denen die Ukraine diese Waffen hatte und wann sie verschwunden sind. Dank wem und dank welcher Umstände ist dies geschehen“, erklärte Selenskyj.

Seiner Meinung nach sind solche Äußerungen politischer Druck und eine Vorbereitung auf die trilateralen Treffen zwischen der Ukraine, den USA und Russland.

Es könnte auch eine Reaktion auf die Informationen der Medien über den nuklearen Schutzschild in Europa sein.

„Vielleicht ist das nur Rhetorik, eine Antwort an Russland. Ich denke, dass es immer gefährlich ist, mit diesen Worten – Atomwaffen – zu spielen. Ich würde mir sehr wünschen, dass andere Atommächte, vor allem die USA, darauf reagieren und ihnen meiner Meinung nach entsprechende Botschaften übermitteln“, sagte der Präsident.

Die nukleare Rhetorik des Kremls