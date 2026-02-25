Zwischen Dnipro und Saporischschja wurde der Verkehr einer Reihe von Zügen eingeschränkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Aufgrund der Sicherheitslage wurde der Zugverkehr von und nach Dnipro-Holovnyj und Saporischschja vorübergehend eingeschränkt.

Dies wurde vom Pressedienst der Ukrsalisnyzja bekannt gegeben.

Es handelt sich um folgende Züge:

• Nr. 86/85 Lemberg – Saporischschja – Lemberg

• Nr. 128/127 Lemberg – Saporischschja – Lemberg

• Nr. 6 Jasinya – Saporischschja

• Nr. 40/39 Solotvyno – Saporischschja – Solotvyno

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verbindung zwischen Dnipro und Saporischschja derzeit hauptsächlich durch Bustransfers gewährleistet wird.

Gleichzeitig arbeiten die Überwachungsgruppen von Ukrsalisnyzja in der Region Cherson im verstärkten Modus – der Verkehr wird unter Berücksichtigung der Sicherheitslage organisiert.

„Bitte beachten Sie aufmerksam die Meldungen in der Ukrsalisnyzja-App und die Durchsagen der Bahnmitarbeiter an Bahnhöfen und in Zügen“, fordert der Beförderer.

Darüber hinaus verkehren Regionalzüge vorübergehend von/nach Konotop. Auf der Strecke nach Nizhyn gelten angepasste Fahrpläne für den Nahverkehr.

Nach Angaben der Ukrsalisnyzja werden Passagiere von Losowa in Richtung Kramatorsk mit Bussen befördert. Der Zug Nr. 101/102 Barvinkove – Cherson wird garantiert auf den Transfer aus Kramatorsk warten.

Die Regionalzüge in Richtung Isjum verkehren nach Fahrplan.