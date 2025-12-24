Der Tod von mehr als 50 Katzen in Kyjiwshchyna: neue Details sind aufgetaucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Eine Frau nahm evakuierte Katzen aus dem Kriegsgebiet zur vorübergehenden Unterbringung auf. Sie hielt die Tiere unter unhygienischen Bedingungen.

Die Gesetzeshüter gaben bekannt, dass eine Frau aus dem Dorf Kremenishche in Kyjiwshchyna der grausamen Behandlung von Tieren verdächtigt wird. Dies berichtete der Pressedienst der Regionalpolizei am Mittwoch, den 24. Dezember. Die Gesetzeshüter erinnerten daran, dass am 18. Dezember im Dorf Kremenishche in Obuchiwshchyna die Leichen von 51 vierbeinigen Tieren gefunden wurden.

Die Gesetzeshüter stellten fest, dass eine 55-jährige Frau an ihrem Wohnort selbständig ein Tierheim eingerichtet hatte. Sie nahm evakuierte Katzen aus der Kampfzone auf. Die Frau hielt die Vierbeiner in einem geschlossenen Haus unter unhygienischen Bedingungen und verweigerte ihnen Futter und Wasser sowie eine angemessene medizinische Versorgung, was zu ihrem Massensterben führte.

Die Täterin wurde verhaftet. Das Beweismaterial wurde beschlagnahmt.

Die Ermittler informierten die Frau über den Verdacht der grausamen Behandlung von zwei oder mehr Tieren. Vor Gericht wurde gegen die Verdächtige eine freiheitsentziehende Maßnahme in Form von Haft verhängt. Der Frau droht eine Freiheitsstrafe von bis zu acht Jahren.

