Am 13. Januar hat die Werchowna Rada die Kandidatur von Denys Schmyhal für den Posten des Energieministers nicht unterstützt.

Dies wurde über den Live-Stream der Werchowna Rada berichtet.

„Nur 210 Abgeordnete haben dafür gestimmt. Dagegen – 4, enthielten sich – 33, stimmten nicht ab – 44.

Am Tag zuvor hatte die Werchowna Rada die Entlassung von Denys Schmyhal aus dem Amt des Verteidigungsministers unterstützt.

Am 19. November 2025 stimmte die Werchowna Rada der Ukraine für die Entlassung von Svitlana Hrynchuk als Energieministerin.

Bis zum Sommer 2025 wurde das Energieministerium von Herman Haluschtschenko geleitet.

Um es kurz zu machen:

Schmyhal wurde im Juli 2025 zum Verteidigungsminister ernannt.

Am 9. Januar erhielt das Parlament die Rücktrittserklärung des ukrainischen Verteidigungsministers Denys Schmyhal und des Ersten Vizepremierministers der Ukraine, des Ministers für digitale Transformation der Ukraine Mykhailo Fedorow.