Selenskyj ordnete die Entlassung des Justiz- und des Energieministers nach einer Untersuchung des Nationalen Antikorruptionsbüros an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Mit Blick auf die Korruptionsermittlungen im Energiesektor sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass Justizminister Herman Haluschtschenko und Energieministerin Switlana Hrynchuk zurücktreten sollten und wies Ministerpräsidentin Julia Swyrdenko an, ihre Rücktrittsgesuche einzureichen.

** Quelle:* Die Rede von Selenskyj

Einzelheiten: .* In seiner Rede betonte Selenskyj, dass im Energiesektor „maximale Reinheit der Prozesse“ herrschen sollte und dass alle Antikorruptionsuntersuchungen die volle Unterstützung der Regierung erhalten sollten.

Der Präsident sagte auch, dass das Ministerkabinett die Strafverfolgungs- und Justizbehörden unterstützen werde und dass das Management von Energoatom „gesäubert und neu gestartet“ werden solle.

Direkte Rede: „Ich glaube, dass der Justizminister und der Energieminister nicht im Amt bleiben können. Dies ist unter anderem eine Frage des Vertrauens. Wenn es Anschuldigungen gibt, müssen sie beantwortet werden. Die Entscheidung, sie ihres Amtes zu entheben, sollte umgehend und schnell erfolgen. Ich habe den Ministerpräsident der Ukraine gebeten, die Rücktritte dieser Minister entgegenzunehmen.“

Lesen Sie mehr: Der Präsident bat auch die Mitglieder der Werchowna Rada, diese Aussagen zu unterstützen.

Außerdem kündigte Selenskyj die Entscheidung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates über Sanktionen auf Antrag der Regierung an und sagte, er werde ein Dekret unterzeichnen, das Sanktionen gegen zwei Personen verhängt, die in den Fall des Nationalen Antikorruptionsbüros gegen Energoatom verwickelt sind.

Er betonte auch, dass es „absolut abnormal“ sei, dass es im Energiesektor während des Krieges weiterhin Korruptionssysteme gebe.