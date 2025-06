Haluschtschenko vor die Rada geladen: er soll zu den 'versteckten Geldern von Energoatom' befragt werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Energieminister Herman Haluschtschenko wurde am 19. Juni zu einer Sitzung der Werchowna Rada vorgeladen.

Dies teilte der erste stellvertretende Vorsitzende des Parlamentsausschusses für Steuer- und Zollpolitik, Jaroslaw Schelesnjak (Holos), mit.

Haluschtschenko soll einen Bericht über die Probleme bei der Vorbereitung auf die Heizperiode, die Gaseinkäufe und die „versteckten Gelder“ von Energoatom vorlegen. Laut Schelesnjak handelt es sich um etwa 60 Milliarden Hrywnja.

Um es kurz zu machen:

Der Bericht der Vorläufigen Untersuchungskommission (TIC) der Werchowna Rada zur Untersuchung möglicher Verstöße gegen die ukrainische Gesetzgebung bei der Gestaltung und Umsetzung der Preis- und Tarifpolitik im Energie- und Versorgungssektor besagt, dass der derzeitige Stromtarif für Haushalte in Höhe von 4,32 Hrywnja/kWh Energoatom zusätzliche einbehaltene Gewinne und Abschreibungen in Höhe von 0,99 Hrywnja/kWh beschert, was etwa 49 Milliarden Hrywnja pro Jahr entspricht.

„Energoatom erklärte, dass die im Bericht der Vorläufigen Untersuchungskommission der Werchowna Rada enthaltenen Informationen über die zusätzlichen Gewinne des Unternehmens in Höhe von 49 Milliarden Hrywnja aufgrund der Erhöhung des Tarifs für Haushalte manipulativ sind.