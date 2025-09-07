Swyrydenko zeigt die Schäden am Gebäude des Ministerkabinetts

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko zeigt das Regierungsgebäude, das am 7. September zum ersten Mal seit Beginn des Krieges durch einen russischen Angriff beschädigt wurde.

Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko zeigt das Regierungsgebäude, das am 7. September zum ersten Mal seit Beginn des Krieges durch einen russischen Angriff beschädigt wurde.

Quelle: Swyrydenko auf Facebook

Einzelheiten: Swyrydenko fügte hinzu, dass niemand verletzt worden sei und das Feuer bereits gelöscht worden sei.

Sie fügte hinzu, dass die Arbeit der Regierung wegen des Schadens nicht unterbrochen werden würde.

** Swyrydenkos direkte Rede*: „Ich rufe unsere Partner und alle Staaten der Welt auf, ihre Enttäuschung über Russlands Vorgehen in wirksame Hilfe für die Ukraine umzuwandeln – nicht für das Regierungsgebäude, sondern für den Schutz unserer Menschen im ganzen Land.

Es ist Zeit zu handeln. Die Ukraine braucht mehr Luftabwehrsysteme, um ihren Luftraum und ihre Energieinfrastruktur zu schützen, vor allem, wenn der Winter naht. Erhöhen Sie den Sanktionsdruck auf Russland, um die Ressourcen für die russische Kriegsmaschinerie zu reduzieren.“