Rada empfiehlt Entlassung von Hrynchuk aus dem Amt des Energieministers

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Freitag hat der Ausschuss für Energie und öffentliche Versorgungsunternehmen der Werchowna Rada die Entlassung von Svitlana Hrynchuk aus dem Amt des ukrainischen Energieministers unterstützt.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Sitzung des Ausschusses am 14. November.

„Der Werchowna Rada zu empfehlen, den Antrag des Ministerpräsidents auf Entlassung von Energieministerin Switlana Hrynchuk zu unterstützen“, heißt es in der Entscheidung des Ausschusses.

Die Entscheidung wurde einstimmig von 21 Mitgliedern des Ausschusses getroffen. Der Ausschuss beschloss außerdem, eine ähnliche Resolution des Abgeordneten Jaroslaw Schelesnjak abzulehnen, da sie ihre Relevanz verloren hatte.

Was zuvor geschah

Vor kurzem hat Svitlana Hrynchuk ein Rücktrittsgesuch vom Amt der ukrainischen Energieministerin eingereicht. Sie ist in eine Untersuchung des Nationalen Antikorruptionsbüros wegen Veruntreuung bei Energoatom verwickelt.

Neben Hrynchuk ist auch Justizminister Herman Haluschtschenko zurückgetreten.

Korruptionsskandal im Energiesektor