Inmitten des Energoatom-Skandals bereitet das Ministerkabinett Entscheidungen über alle staatlichen Unternehmen vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Korruption ist in der Ukraine inakzeptabel, vor allem in einem ausgewachsenen Krieg. Die Regierung wird eine umfassende Lösung zur Bekämpfung dieses Problems vorbereiten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den ukrainischen Ministerpräsident Julija Swyrydenko auf Telegram.

Swyrydenko erinnerte daran, dass nach der Aufdeckung einer kriminellen Organisation durch das Nationale Antikorruptionsbüro, die Schmiergelder von den Auftragnehmern von Energoatom angenommen hatte, wichtige Entscheidungen getroffen wurden.

Insbesondere schlug das Ministerkabinett der Rada vor, Justizminister Herman Haluschtschenko und Energieministerin Switlana Hrynchuk zu entlassen. Die Regierung leitete auch Sanktionen gegen zwei Personen ein, die in das System verwickelt waren.

Gleichzeitig wird Energoatom mit der Entlassung der Geschäftsführung und dem Beginn einer Prüfung des Unternehmens neu gestartet.

„Wir bereiten eine umfassende Lösung für alle staatlichen Unternehmen vor, einschließlich der Energieunternehmen. Wir führen ein Audit durch und haben die Aufsichtsräte angewiesen, den Stand der Arbeit zu überprüfen, insbesondere im Bereich der Beschaffung“, fügte der Ministerpräsident hinzu.

