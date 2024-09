Das Datum des Gipfels der Krim-Plattform wurde bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Selenskyj hat heute mehrere Treffen mit dem internationalen Team abgehalten. Der Gipfel der Krim-Plattform wird für den 11. September vorbereitet.

Die Ukraine bereitet den Gipfel der Krim-Plattform am 11. September vor. Dies gab Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Abendansprache bekannt.

„Wir haben heute mehrere Treffen mit unserem Team von internationalen Experten abgehalten. Wir bereiten das Gipfeltreffen der Krim-Plattform am 11. September vor“, sagte er.

Laut Selenskyj bereitet das Team der First Lady Olena Zelenska außerdem ein besonderes diplomatisches Format vor, den Gipfel der First Ladies und Gentlemen, der ebenfalls in dieser Woche stattfinden wird.

Der Präsident fügte hinzu, dass sein Team neue Verhandlungen mit Partnern vorbereite, „um die Ukraine stärker zu machen, um unserer Gesellschaft mehr Chancen zu geben und um einem gerechten Frieden näher zu kommen.“

_______________

Die Krim-Plattform ist ein internationaler Koordinierungsmechanismus, der von der Ukraine initiiert wurde, um die Frage der Krim wieder auf die Tagesordnung zu setzen, die Menschenrechte auf der Krim zu schützen und die Rückgabe der Halbinsel voranzutreiben sowie die europäische und globale Sicherheit zu stärken.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Parlamentarier der Welt, die am zweiten parlamentarischen Gipfel der Internationalen Krim-Plattform teilgenommen haben, im vergangenen Jahr eine gemeinsame Erklärung verabschiedet haben. In dem Dokument heißt es, dass die territoriale Integrität der Ukraine wiederhergestellt, die Sanktionen gegen die Russische Föderation verschärft und die Ukraine unterstützt werden muss.