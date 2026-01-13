Der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine hat einen Rückgang der Versuche verzeichnet, die Grenze illegal zu überschreiten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Wetterbedingungen beeinflussen die Fälle von illegalem Grenzübertritt. Ein Rückgang dieser Fälle ist seit September zu verzeichnen.

Die Zahl der Versuche, die Staatsgrenze der Ukraine illegal zu überschreiten, ist im Dezember im Vergleich zum November um etwa 20% zurückgegangen. Dies berichtete der Vertreter des staatlichen Grenzdienstes Andrij Demtschenko während eines Briefings am 13. Januar in Kiew, berichtet Ukrinform.

„Wenn man zum Beispiel den Dezember mit dem November vergleicht, ist es ein Rückgang von etwa 20%. Das heißt, die Wetterbedingungen beeinflussen die Art und Weise, wie die Menschen versuchen, die Grenze illegal zu überqueren oder wie sie es planen. Und im Allgemeinen haben wir seit September einen Rückgang zu verzeichnen“, sagte er.

Laut Demtschenko ist auch im Januar keine Tendenz zur Zunahme solcher Versuche zu verzeichnen.

„In der Tat gibt es vereinzelte Fälle, in denen wir Menschen identifizieren, die gefälschte Dokumente haben oder die versuchen, die Bedingungen für ihre Ausreise zu fälschen. Die meisten Versuche finden nach wie vor außerhalb der Kontrollpunkte statt“, sagte ein Vertreter des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine.

Zuvor hatte der Staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine die beliebteste Richtung des illegalen Grenzübertritts genannt. Die meisten Grenzverletzer werden an der Grenze zu Rumänien und Moldawien festgenommen. Es gibt auch eine Zunahme der Versuche, die Grenze in Richtung Weißrussland illegal zu überschreiten.