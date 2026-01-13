Die Russische Föderation greift Charkiw mit einer Molniya-Drohne an und trifft eine Sportanlage - sagt der Bürgermeister

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 13. Januar haben die Angreifer Charkiw mit einer Drohne angegriffen. Eine Sporteinrichtung wurde beschädigt, aber es gab keine Verletzten.

Am Dienstag, den 13. Januar, haben russische Invasoren Charkiw mit einer Molniya-Drohne angegriffen und dabei eine Sporteinrichtung getroffen.

Quelle: Bürgermeister von Charkiw Ihor Terechow in den sozialen Medien

Direkte Ansprache: „Im Stadtteil Sloboda wurde ein Angriff durch eine feindliche Kampfdrohne „Molniya“ verzeichnet. Die Folgen werden gerade geklärt.“

Einzelheiten: Der Bürgermeister sagte später, dass eine Sportanlage getroffen worden sei. „Im Moment gibt es keine Verletzten“, sagte er.

Was zuvor geschah: In den vergangenen sieben Tagen hat Russland 11 Angriffe auf Charkiw verübt. Die Stadtteile Nemyshlyansky und Slobodsky waren die Hauptleidtragenden der Angriffe.

Die russischen Angreifer setzten eine Kombination von Munition ein: Charkiw wurde sowohl mit Schaheds als auch mit schweren ballistischen Raketen angegriffen.