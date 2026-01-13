400 Milliarden Hrywnja werden 2025 für Sozialleistungen bereitgestellt - Finanzministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im vergangenen Jahr wurden 406,4 Mrd. Hrywnja aus dem Staatshaushalt für Sozialleistungen und Rentenverpflichtungen des Ministeriums für Sozialpolitik bereitgestellt.

Dies teilte das Finanzministerium mit.

Diese Mittel wurden insbesondere zur Finanzierung der Zahlung von Renten, Zulagen und Rentenerhöhungen im Rahmen der Rentenprogramme des Rentenfonds (241,8 Mrd. Hrywnja) und des sozialen Schutzes von Bürgern in schwierigen Lebensumständen (83,8 Mrd. Hrywnja) verwendet.

Mehr als 17,8 Mrd. Hrywnja wurden für das Programm Winterhilfe 2025 bereitgestellt, und 66 Mrd. Hrywnja wurden für die Unterstützung von Bürgern, darunter fast 1,1 Millionen Binnenvertriebene, bereitgestellt.

35,9 Milliarden Hrywnja wurden für Sozialleistungen und Wohnbeihilfen für Bürger (2,8 Millionen Haushalte) bereitgestellt, 22,6 Milliarden Hrywnja für den sozialen Schutz von Kindern und Familien, die für die Zahlung von Sozialleistungen an fast 623.000 Empfänger verwendet wurden, 14,9 Milliarden Hrywnja für die Unterstützung von mehr als 166.200 Familien mit niedrigem Einkommen und 7,4 Milliarden Hrywnja für den sozialen Schutz von Menschen mit Behinderungen.

„Im Jahr 2025 haben wir dank der Zusammenarbeit mit internationalen Partnern eine stabile Finanzierung der wichtigsten Sozialausgaben des Staatshaushalts sichergestellt. Unsere Bürger haben ihre Sozialleistungen und Renten pünktlich und in der ihnen zugewiesenen Höhe erhalten. Es gibt keine Rückstände bei diesen Zahlungen“, sagte der Erste Stellvertretende Finanzminister Roman Yermolychev.

Zur Erinnerung:

Im Jahr 2025 hat der Pensionsfonds der Ukraine 939,5 Milliarden Hrywnja für Renten und andere Sozialleistungen bereitgestellt, das sind fast 10% mehr als im Vorjahr.