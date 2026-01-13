Generalstab: Die Drohnenfabrik in Taganrog wurde von ukrainischen Raketen angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 13. Januar haben die ukrainischen Streitkräfte das russische Rüstungsunternehmen Atlant Aero in Taganrog mit Raketen aus ukrainischer Produktion beschossen.

Quelle: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine

Wörtlich: „Im Rahmen von Maßnahmen zur Reduzierung der Offensivfähigkeiten des russischen Aggressors haben Einheiten der ukrainischen Verteidigungskräfte in der Nacht zum 13. Januar das Unternehmen Atlant Aero (Taganrog, Region Rostow, Russland) mit Raketen aus ukrainischer Produktion getroffen…

Das Ziel wurde getroffen – es wurden Explosionen und ein Feuer im Bereich der Produktionsgebäude verzeichnet.“

Einzelheiten: Das Militär fügt hinzu, dass das Ausmaß des Schadens noch geklärt wird.

Außerdem wurde eine Reihe von feindlichen Zielen in den vorübergehend besetzten Gebieten (TOT) der Ukraine getroffen.

Insbesondere in den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Saporischschja – das Flugabwehrraketensystem „Tor“ (Chereshneve); das Flugabwehrsystem „Tunguska“ (Podsporye), die Radarstation P-18-2 „Prima“ (Lozuvatka) und die Konzentration feindlicher Arbeitskräfte in der Gegend von Lyubymivka.

In den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Donezk wurden ein Munitionsdepot und eine Konzentration feindlicher Truppen in der Nähe von Makijiwka sowie ein Flugabwehrraketensystem „Tor“ (Solnechne) zerstört.

Die Ergebnisse werden derzeit ausgewertet.