Rada entlässt Fedorow als Minister für digitale Transformation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Werchowna Rada hat für die Entlassung von Mykhailo Fedorow als Erster Vizepremierminister der Ukraine und Minister für digitale Transformation gestimmt.

Die Werchowna Rada hat die Entlassung von Mykhailo Fedorow vom Posten des Ersten Vizepremierministers der Ukraine und Ministers für digitale Transformation unterstützt, der zum Verteidigungsminister ernannt werden soll.

Dies geht aus der Live-Übertragung der Werchowna Rada hervor.

„270 Abgeordnete haben dafür gestimmt.

Mykhailo Fedorow wurde in der Regierung von Olexij Honcharuk zum Minister für Digitale Transformation der Ukraine im Jahr 2019 ernannt.

Um es kurz zu machen:

Die Werchowna Rada hat die Entlassung von Verteidigungsminister Denys Schmyhal unterstützt, der Energieminister werden soll.