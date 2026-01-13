Schmyhal und Fedorow haben keine neuen Posten erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Vorsitzende der Werchowna Rada, Ruslan Stefantschuk, beriet sich mit den Mitgliedern des Vermittlungsrates und erklärte eine Sitzungspause bis Mittwochmorgen.

Die Werchowna Rada stimmte nicht für die Ernennung von Denys Schmyhal zum Energieminister. Auch die Ernennung von Mychajlo Fedorow zum Verteidigungsminister wurde nicht angenommen. Dies geht aus der Übertragung der Plenarsitzung des Parlaments am Dienstag, den 13. Januar, hervor.

So sammelten die Abgeordneten nur 210 von 226 notwendigen Stimmen für die Ernennung von Denys Schmyhal zum Ersten Stellvertretenden Ministerpräsidenten – Energieminister.

Außerdem wurden nur 206 Stimmen für die Ernennung von Fedorow zum Verteidigungsminister gesammelt.

Der Präsident der Werchowna Rada, Ruslan Stefantschuk, beriet sich mit den Mitgliedern des Vermittlungsrates und kündigte eine Unterbrechung der Sitzung bis Mittwochmorgen an.