Die Mobilmachungsumgehung durch Anwälte wurde gestoppt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Januar dieses Jahres haben Anwälte in den Vorkarpaten und in Kiew die Tätigkeit von Anwälten gestoppt, die Wehrpflichtigen dabei halfen, sich der Mobilmachung gegen eine finanzielle Belohnung zu entziehen, so die Generalstaatsanwaltschaft am 13. Januar. Dies wurde von der Generalstaatsanwaltschaft am 13. Januar mitgeteilt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Staatsanwaltschaft in den Vorkarpaten ein Verfahren gegen einen Rechtsanwalt aus Vinohradov angestrengt hat, der verdächtigt wird, eine Gruppe für den illegalen Transfer von Wehrpflichtigen ins Ausland zu organisieren.

Den Ermittlungen zufolge wurden die Personen in Lwiw abgeholt und unter Umgehung der Kontrollpunkte nach Transkarpaten gebracht. Für 5-7 Tausend US-Dollar gab der Anwalt Anweisungen, stellte Schwimmwesten für die Überquerung des Flusses und Werkzeuge zur Beschädigung der Grenzsperren zur Verfügung.

Bei den Durchsuchungen wurden Bargeld, grobe Geldscheine, GPS-Tracker, etwa 1 kg TNT und andere Beweismittel beschlagnahmt.

In Kiew wurde ein weiterer Plan aufgedeckt: Ein Anwalt versprach, die Abschiebung einer wehrpflichtigen Person aus dem Obereg-System für 9.000 Dollar zu erleichtern, indem er persönliche Verbindungen in das territoriale Zentrum für Manning und soziale Unterstützung des Bezirks und die SP nutzte. Der Verdacht wurde ihm gemeldet.

Beide Verdächtigen wurden inhaftiert. Die Maßnahmen zur Identifizierung und Verfolgung weiterer beteiligter Personen werden fortgesetzt.

Erinnern Sie sich, dass die Gesetzeshüter in drei Regionen Kanäle für den illegalen Transfer von Wehrpflichtigen ins Ausland aufgedeckt haben. Der Gesamtbetrag der illegalen Leistungen übersteigt 5,8 Millionen Hrywnja.

Mobilisierungsumgehungen in mehreren Regionen aufgedeckt