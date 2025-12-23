Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das russische Militär kontrolliert das Dorf Grabovske in der Region Sumy.

Quelle: DeepState

Wörtlich: „Auch das Dorf Grabovske ist unter die Kontrolle des Feindes geraten.“

** Was dem vorausging*:

Am 22. Dezember erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass russische Truppen 52 Zivilisten, darunter auch Kinder, aus dem Dorf Hrabovske in der Region Sumy gefangen genommen und 13 Mitglieder der Verteidigungskräfte gefangen genommen hätten.

Zuvor hatten Kordon.Media berichtet, dass russische Truppen in der Nacht des 20. Dezember in das Grenzdorf Grabovske eingedrungen sind, das direkt an der Grenzlinie im Bezirk Krasnopilsk in der Region Sumy liegt.

Am nächsten Tag bestätigten die Streitkräfte der Ukraine, dass russische Truppen die Staatsgrenze der Ukraine in der Nähe des Dorfes Grabovske in der Region Sumy an der Grenze zu Russland überschritten und mehr als 50 Zivilisten von dort entführt haben. Nach Angaben der GUC sind dort „Stabilisierungsmaßnahmen“ im Gange.

Das Analyseprojekt DeepState berichtet, dass eine Gruppe ukrainischer Soldaten, die das Grenzgebiet in dem Dorf Hrabovske in der Region Sumy hält, ihre Aufgaben unverantwortlich erfüllte, was dazu führte, dass die Russen in das Gebiet eindrangen.