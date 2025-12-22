Eine der größten Logistikoperationen in der EU: Litauen übergibt Wärmekraftwerk an die Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Europäische Kommission hat mit der Übergabe einer kompletten Ausrüstung für ein Wärmekraftwerk von Litauen an die Ukraine eine ihrer größten Logistikoperationen durchgeführt.

Dies teilte das Ministerium für Energie mit.

„Die komplexe Operation, die 11 Monate dauerte, umfasste 149 Lieferungen von Ausrüstungen mit einem Gesamtgewicht von 2399 Tonnen. Darunter waren 40 übergroße Ladungen, darunter extrem schwere Transformatoren und Statoren mit einem Gewicht von jeweils 172 Tonnen“, teilt das Ministerium mit.

Es heißt, dass die Unterstützung der polnischen Regierungsagentur für strategische Reserven eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung des komplexen Transports dieser Komponenten gespielt hat.

„Die zur Verfügung gestellte Ausrüstung half bei der Durchführung von Notreparaturen in mehreren Regionen der Ukraine, in denen die Energieinfrastruktur infolge der russischen Angriffe schwer beschädigt wurde“, so das Energieministerium.

Nach Angaben des Ministeriums hat die EU den ukrainischen Energiesektor seit Februar 2022 mit der Lieferung von 9.500 Generatoren und 7.200 Transformatoren über den UCPM-Mechanismus insgesamt unterstützt.

Um es kurz zu machen:

In der Nacht des 22. Dezember griff Russland Stromanlagen in fünf Regionen des Landes an und verursachte Stromausfälle.