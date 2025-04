In der vergangenen Woche hat DTEK die Stromversorgung von 165.000 Familien nach feindlichen Angriffen wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der vergangenen Woche haben die Stromtechniker von DTEK die Stromversorgung von 165.000 Familien in Donezk, Dnipro, Kiew und der Region Kiew wiederhergestellt, deren Häuser durch feindlichen Beschuss abgeschnitten waren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Unternehmens.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Region Dnipropetrowsk fast täglich angegriffen wird, weshalb die Bewohner der Region regelmäßig ohne Strom bleiben. In der vergangenen Woche haben die Stromtechniker die Stromversorgung für fast 62.000 Haushalte wiederhergestellt.

In der Oblast Donezk, die nach wie vor die Region mit den aktivsten Kampfhandlungen ist, wurde die Stromversorgung trotz aller Sicherheitsprobleme in der letzten Woche in mehr als 102.200 Haushalten wiederhergestellt. Es wird immer schwieriger, die Stromversorgung im Gebiet Donezk wiederherzustellen, aber die Reparaturteams arbeiten weiter, wo es möglich ist.

Außerdem geriet die Region Kiew vom 21. bis 27. April erneut unter Beschuss. Infolgedessen hat DTEK die Stromversorgung von über 500 Familien in der Hauptstadt und über tausend weiteren in der Region, die nach den Angriffen abgeschnitten waren, wiederhergestellt.

Eine Woche zuvor hatten die DTEK-Ingenieure von Rinat Achmetow fast 106.000 Haushalte wieder mit Strom versorgt, die aufgrund des Beschusses ohne Strom waren.