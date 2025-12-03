Französische Unternehmen haben große Chancen bei der Entwicklung des ukrainischen Energiesektors, Timtschenko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Entwicklung des ukrainischen Energiesystems bietet große Chancen für französische Unternehmen.

RBK Ukrajina berichtet, dass der CEO von DTEK, Maxim Timtschenko, dies bei einem Treffen mit dem französischen Botschafter in der Ukraine, Gael Weissier, sagte.

Timtschenko betonte, dass die Unterstützung Frankreichs angesichts des ständigen Beschusses des ukrainischen Energiesystems durch Russland noch nie so wichtig war wie heute.

Letzte Woche traf sich der CEO von DTEK mit dem französischen Botschafter in der Ukraine, Gael Weissier. Sie sprachen über die weitere Stärkung der Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und Frankreich.

„Ich habe betont, dass der ukrainische Markt auch eine große Chance für die weltweit führenden französischen Unternehmen ist, da die Aufgabe, ein leistungsfähigeres und saubereres Energiesystem für die Ukraine aufzubauen, an Dynamik gewinnt“, sagte Timtschenko.

Er wies darauf hin, dass DTEK nach allen Möglichkeiten sucht, um Partnerschaften bei der Entwicklung von erneuerbaren Energien und Energiespeichersystemen auszubauen.