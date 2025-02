Es wird einige Zeit dauern: Markarova über die Vorbereitungen für das Treffen zwischen Selenskyj und Trump

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die ukrainische Botschaft in Washington arbeitet an einer Reihe von Treffen zwischen Vertretern von Präsident Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump. Die Vorbereitung eines persönlichen Treffens wird Zeit in Anspruch nehmen.

Dies sagte die ukrainische Botschafterin in den Vereinigten Staaten Oksana Markarova, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ihr Interview mit Suspilne.

Auf die Frage, ob sie auch über ein Treffen zwischen Selenskyj und Trump gesprochen habe, antwortete Markarova: „Wir bereiten immer sowohl Treffen als auch Anrufe vor. Das braucht etwas Zeit. Die Ukraine (das Team des neuen US-Präsidenten – d. Red.) hat viel mehr Kontakte als andere Länder.“

Sie fügte hinzu, dass die Botschaft gute Kontakte zu Außenminister Marco Rubio und dem Nationalen Sicherheitsberater Mike Volz hat, mit denen sie bereits vor Trumps Wahl zusammengearbeitet hat.

Am 2. Februar erklärte US-Präsident Donald Trump, dass seine Regierung eine Reihe von Treffen und Verhandlungen geplant habe. Vor allem mit der Ukraine und Russland.

„Wir befassen uns mit der Ukraine und Russland, wir haben Treffen und Gespräche mit verschiedenen Parteien geplant, einschließlich der Ukraine und Russland“, sagte er vor Reportern.

Darüber hinaus sagte Trump am 3. Februar, dass „eine Menge Fortschritte in Bezug auf Russland und die Ukraine“ gemacht worden seien. „Wir sprechen gerade mit ihnen (der Ukraine und Russland – Anm. d. Red.), wir arbeiten an Vereinbarungen, damit wir Garantien und andere Dinge haben“, sagte er.

Trump hat wiederholt seinen Wunsch geäußert, sich mit Wladimir Putin zu treffen. Der Kreml möchte, dass das Treffen in Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfindet.