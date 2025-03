Sybiha reagiert auf Putins Worte über einen Waffenstillstand

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Kremlchef Wladimir Putin will, dass der Krieg weitergeht. Und all seine Worte, den Krieg beenden zu wollen, sind nur ein Vorwand.

Das meldet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Twitter-Account (X) des ukrainischen Außenministers Andrij Sybiha.

„Die Ukraine hat dem US-Vorschlag für einen Waffenstillstand zugestimmt. Weil die Ukraine Frieden will. Anstatt Ja zu sagen, stellt Putin andere Bedingungen“, erklärte er den Unterschied zwischen den Positionen der Ukraine und Russlands.

Dem ukrainischen Außenminister zufolge ist die Ukraine im Gegensatz zu Russland bestrebt, den Krieg zu beenden.

„Putin. Der Rest seiner Worte ist nur ein Vorwand“, erklärte der Außenminister.

Ukraine und USA einigen sich auf Waffenstillstand

Am 11. März haben sich die Vereinigten Staaten und die Ukraine bei Gesprächen in Saudi-Arabien auf einen 30-tägigen Waffenstillstand an der Frontlinie in der Ukraine geeinigt. Danach war eine ähnliche Vereinbarung mit Russland erforderlich.

Am 12. März erklärte Putins Büro, Russland prüfe die Erklärungen, die nach dem Treffen zwischen den Delegationen der Ukraine und der Vereinigten Staaten in Saudi-Arabien abgegeben wurden. Damals wurden nach Angaben von Putins Sprecher Dmitri Peskow Gespräche zwischen Kremlchef Wladimir Putin und dem Chef des Weißen Hauses Donald Trump nicht ausgeschlossen.

Bereits am 13. März sagte Putin, dass er angeblich mit der Idee der Vereinigten Staaten für einen Waffenstillstand einverstanden sei. Ihm zufolge gibt es jedoch angeblich Nuancen.

Am selben Tag analysierte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Putins Worte und erklärte, Putin wolle den US-Vorschlag für einen 30-tägigen Waffenstillstand mit der Ukraine ablehnen. Deshalb stelle er unmögliche Forderungen.