Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua

Eine Spezialeinheit des Hauptnachrichtendienstes des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine, die „Primari“, hat auf dem Militärflugplatz Kacha auf der besetzten Krim einen russischen MiG-29-Kampfjet zerstört.

Quelle: Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine

Wörtlich: „Am 4. Dezember 2025 schossen die Meister der Spezialeinheit des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine „Phantoms“ auf dem Gebiet des Militärflugplatzes Kacha auf der Krim ein russisches Mehrzweckkampfflugzeug vom Typ MiG-29 ab“.

Video: General Intelligence Agency

Einzelheiten: Nach Angaben des Geheimdienstes wurde in derselben Nacht der Radarkomplex des Flugplatzes „Irtysch“ in der Nähe des vorübergehend besetzten Simferopol von einer Spezialeinheit angegriffen.

Die Agentur betonte, dass die Spezialeinheiten des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine weiterhin systematisch das russische Luftabwehrsystem über der besetzten Halbinsel schwächen, indem sie Radare, Flugabwehrsysteme und nun auch russische Kampfflugzeuge zerstören.

Der Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine erinnert auch daran, dass die „Ghosts“ am 21. September 2025 zum ersten Mal in der Geschichte zwei russische Be-12 Chaika Amphibien-U-Boot-Flugzeuge in Brand gesetzt haben.