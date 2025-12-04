Rada verlängert Mehrwertsteuerbefreiung für die Einfuhr von Energieanlagen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Am 3. Dezember stimmte die Werchowna Rada für eine Verlängerung der Mehrwertsteuerbefreiung für die Einfuhr von Energieanlagen für den Zeitraum 2026-2028. Dies teilte der Vorsitzende des Rada-Ausschusses für Energie und Wohnungswesen und kommunale Dienstleistungen Andrij Herus mit.

Dies gilt für Ausrüstungen für Windparks, Solarkraftwerke, Energiespeicher, Gaskolben- und Gasturbinenerzeugung.

Es wird erwartet, dass die Vorschrift größere Investitionen im Energiesektor und eine schnellere Wiederherstellung und Entwicklung des Energiesystems fördern wird.

„Der entsprechende Änderungsantrag wurde zum Gesetzentwurf 14097 eingereicht, über den heute in 2. Lesung abgestimmt wurde“, bemerkte Herus.

Wir werden daran erinnern, dass den Ukrainern und Unternehmen Geld angeboten wird, um die Basisstationen der Betreiber mit ihren Generatoren zu revitalisieren.