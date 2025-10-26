Es gab ein Problem mit den Flamingo-Raketen: Selenskyj sagt, ob der staatliche Auftrag erfüllt werden wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, es habe ein Problem mit der Produktion ukrainischer Flamingo-Raketen gegeben. Der staatliche Auftrag wird jedoch erfüllt werden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Aussage des Präsidenten in einem Telefongespräch mit TSN Weekly Moderatorin Alla Mazur.

„Es gab ein technisches Problem in der Flamingo-Produktionsanlage. Es gibt eine Verzögerung bei der Finanzierung durch die Partner, die gerade behoben wird“, sagte der Präsident.

Gleichzeitig wies er darauf hin, dass der staatliche Auftrag bis zum Ende des Jahres vollständig abgeschlossen sein wird. Selenskyj versicherte, dass unser Land seine eigenen Mittel gefunden hat, um dafür zu bezahlen. Daher wird die Ukraine über eine bestimmte Anzahl von Raketen verfügen, die nicht bekannt gegeben wird.

„Außerdem sind alle zufrieden damit, dass die bereits geflogenen Raketen funktionieren“, zitierte Alla Mazur den Präsidenten.

Flamingo-Raketen

Ende August berichteten die Medien, die Ukraine habe mit der Massenproduktion von Flamingo-Marschflugkörpern begonnen.

Kurz darauf bestätigte der ukrainische Verteidigungsminister Denys Schmyhal die Produktion dieser Raketen und fügte hinzu, dass der ukrainische Flamingo-Marschflugkörper eine sehr leistungsfähige Waffe mit großer Reichweite sei.

Bereits im Oktober schrieb The Economist, dass die Ukraine begonnen habe, Flamingos einzusetzen, um Russland zu treffen.

So berichtete die Welt am 9. Oktober, dass die Ukraine drei Flamingo-Raketen aus eigener Produktion eingesetzt hat, um eine Geheimdienstbasis des FSB auf der besetzten Krim zu treffen.