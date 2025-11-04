Die Hauptdirektion des Geheimdienstes zeigte die Räumung des Territoriums des ehemaligen Wasserreservoirs Kachowka

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Kämpfer der Bratstvo-Einheit hissten die ukrainische Flagge über dem Gebiet der Inseln und übernahmen die Kontrolle über das Territorium.

Die Kämpfer der Bratstvo-Einheit, die zur Spezialeinheit Timur der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des ukrainischen Verteidigungsministeriums gehört, haben eine erfolgreiche Aufklärungs- und Sabotageoperation in der „Grauzone“ auf dem Gebiet des ehemaligen Kachowka-Stausees durchgeführt. Dies teilte die Hauptdirektion des Geheimdienstes am 4. November mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Operation im Bereich des 7 Kilometer von der Küste entfernten Ortes Velikie Kuchugury Spezialkräfte der Hauptdirektion für Nachrichtendienste zwei russische Eindringlinge entdeckt und ausgeschaltet haben.

Die Kämpfer der Bruderschaft hissten die ukrainische Flagge über dem Gebiet der Inseln und übernahmen die Kontrolle über das Territorium.

Erinnern Sie sich, die Kräfte der Spezialeinheit Timur Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums der Ukraine setzt die Operation in einer der wichtigsten in Bezug auf die Frontlinie Logistik in der Stadt Pokrowsk, Region Donezk.

