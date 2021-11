Die Ukraine und die USA haben eine Partnerschaftscharta unterzeichnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba und US-Außenminister Anthony Blinken haben die Charta der strategischen Partnerschaft zwischen der Ukraine und den USA unterzeichnet, in der die Hauptrichtungen der bilateralen Beziehungen in Schlüsselbereichen für die kommenden Jahre festgelegt werden. Dies teilte das ukrainische Außenministerium am Mittwoch, 10. November, mit.

Die aktualisierte Charta wird ein ähnliches Dokument ersetzen, das die Ukraine und die USA im Jahr 2008 unterzeichnet haben. Die Version 2021 weist eine Reihe von Unterschieden auf, die in erster Linie mit den neuen Gegebenheiten zusammenhängen, insbesondere mit der Aggression Russlands gegen die Ukraine, erklärte Kuleba am Vortag.

In dem Dokument heißt es, dass die USA ihre Verpflichtung bekräftigen, die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen, einschließlich der Krim, zu unterstützen. Eine verstärkte bilaterale Zusammenarbeit ist geplant, um die Sicherheit in Europa und in der Schwarzmeerregion zu erhöhen und die Energiesicherheit zu verbessern.

In der Charta ist auch die Unterstützung Washingtons für die Bestrebungen Kiews zur Mitgliedschaft in den europäischen und euro-atlantischen Institutionen verankert. Das Dokument würdigt die Durchführung wichtiger Reformen in der Ukraine. Die USA würdigen die Fortschritte bei der Justizreform, die Erfolge bei der Einrichtung von Antikorruptionsstellen, die Fortschritte bei der Landreform, die Dezentralisierung, die Digitalisierung und die Entoligarchisierung.

Darüber hinaus bekräftigt das aktualisierte Dokument die Unterstützung Amerikas für einen ehrgeizigen Plan zur Umgestaltung der ukrainischen Wirtschaft, der die Modernisierung von Schlüsselsektoren und die Förderung von Investitionen vorsieht.

Die Ukraine und die USA werden die Charta alle 10 Jahre oder früher überprüfen, wenn beide Parteien eine Änderung für notwendig erachten…