​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei Angriffen der Streitkräfte der Ukraine auf der vorübergehend besetzten Krim Ende Dezember 2023 wurde eine russische Korvette vom Typ Tarantul versenkt. Diese Daten stammen aus den entsprechenden Satellitenbildern und Zeugenaussagen ukrainischer Partisanen. Dies berichtet das Institute for the Study of War (ISW).

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Guerillabewegung Atesh am 18. Januar die Entdeckung der gesunkenen Korvette vom Typ Tarantul in der Grafskaja-Bucht von Sewastopol gemeldet hat. Nach den von der Guerilla übermittelten Satellitendaten ist das Schiff zwischen dem 28. und 31. Dezember 2023 gesunken.

Nach Angaben der russischen und der Besatzungsbehörden auf der Krim soll das russische Militär am 29. und 30. Dezember 2023 ukrainische Luft- und Seedrohnenangriffe auf Sewastopol abgewehrt haben.

„Diese Bestätigung eines bisher unbekannten erfolgreichen ukrainischen Angriffs deutet darauf hin, dass die jüngste ukrainische Angriffskampagne gegen die besetzte Krim erfolgreicher gewesen sein könnte, als von offenen Quellen bestätigt wurde“, heißt es in dem ISW-Bericht.

Die ISW-Analysten fügten hinzu, dass das ukrainische Militär im Sommer 2023 einen erfolgreichen Schlag gegen die russische Schwarzmeerflotte führte, der die Invasoren zwang, die Schiffe aus dem Hauptstützpunkt in Sewastopol zurückzuziehen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Streitkräfte der Ukraine in der Nacht zum 26. Dezember das russische Landungsschiff Nowotscherkassk im vorübergehend besetzten Feodossija mit Raketen aus Su-24-Flugzeugen beschossen haben. Wie berichtet, wurden damals 74 russische Seeleute getötet.