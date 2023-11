Die Hauptdirektion des Geheimdienstes hat Einzelheiten über Razzien auf der Krim bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Soldat der Spezialeinheit der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Artan mit dem Rufzeichen Lyutiy, hat in einem Interview mit der japanischen Publikation At-s Einzelheiten über Razzien auf der vorübergehend besetzten Krim verraten. Dies teilte die Hauptdirektion für Nachrichtendienste (Main Directorate of Intelligence) des Verteidigungsministeriums am Samstag, den 18. November, auf ihrem Telegram-Kanal mit.

„Der 29-jährige Lutii nahm direkt an den Missionen auf der besetzten Halbinsel teil, die am 3. Oktober und 24. August 2023 stattfanden … Auf einem kleinen Boot deckten Luthius und seine Kameraden die landende Angriffsgruppe: in einer Entfernung von 500-1000 Metern von den westlichen Krim MANPADS Stinger-Kriegern warteten sie auf wahrscheinliche Angriffe der Russen“, heißt es in dem Bericht.

Nach Angaben der Generaldirektion für Nachrichtendienste waren an der Operation im Oktober etwa 30 Personen beteiligt, sie dauerte mehrere Stunden und forderte Opfer auf beiden Seiten.

„Altan hat etwa 1.000 Leute und führt an verschiedenen Orten Sabotageaktionen durch. Lyutii war auch an Operationen in einer Ölbohranlage vor der Küste der Krim beteiligt, die Russland als Kommunikationsbasis nutzte und die im September von der Ukraine zurückerobert wurde“, schreibt das Main Intelligence Directorate.

Ziel der Operationen war es, die Truppen besser auf die Rückgabe der Krim vorzubereiten und die Fähigkeit zu Überraschungsangriffen zu demonstrieren, um Russland psychologisch unter Druck zu setzen.

„Die Krim ist ein wichtiger Standort für das russische Militär und ein Hauptziel. Die Operationen der Special Forces gegen die Krim werden fortgesetzt“, heißt es in der Erklärung.