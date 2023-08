Keine Reserven: Treibstoff wird auf der Krim immer teurer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Treibstoff wird auf der vorübergehend besetzten Krim immer teurer und es gibt praktisch keine Treibstoffreserven. Darüber berichtet die Vertretung des Präsidenten der Ukraine in der Autonomen Republik Krim in Facebook am 14. August.

„Auf der besetzten Krim wird der Treibstoff immer teurer. Das hängt damit zusammen, dass es auf der Halbinsel praktisch keine Brennstoffreserven gibt. Zur gleichen Zeit versucht die Besatzungsverwaltung, die lokale Bevölkerung zu beruhigen und erklärt, dass es genug Kraftstoff in voller Höhe, und die Situation auf der Krim ist „stabil“ und „unter Kontrolle“, in der Nachricht angegeben.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Bewohner von mehreren Bezirken der Krim blieb ohne Strom aufgrund angeblicher Reparaturarbeiten.

„Es gibt kein Licht im Bezirk Simferopol, wo 101 Straßen und neun Gassen stromlos sind, in Feodosia, Kertsch, Yevpatoria. Die Situation mit Stromausfällen stattgefunden hat und in Dschankoj, Krasnogvardeysky und Bakhchisaray Bezirke“, in der Nachricht angegeben.

Auch auf der Halbinsel ist ein Rückgang der Zahl der russischen Touristen und ein Rückgang der Kosten für die Erholung aufgenommen. Die Hotelbesitzer stellen fest, dass der Hauptgrund für den Rückgang der Nachfrage nach Urlaub auf der besetzten Krim die Transportbeschränkungen sowie die psychologische Angst von Familien mit Kindern ist.